Lionel Messi, 34, recebeu resultado positivo no teste para detectar o coronavírus e teve sua volta à Paris adiada.

Ele é um dos quatro jogadores do PSG com Covid-19 -os testes do lateral Juan Bernat e dos reservas Sergio Rico e Nathan Bitumazal também estão positivos.

Em entrevista coletiva, o técnico Mauricio Pochettino anunciou que os quatro ficam de fora da partida contra o Vannes Olympique pela Copa da França nesta segunda (3), assim como Neymar, que faz tratamento para uma torção no tornozelo no Brasil até 9 de janeiro.

Pochettino diz que Messi só poderá retornar à França quando o teste para a Covid-19 vier negativo -e que o retorno ao campo depende de avaliação do jogador.

No sábado a França viveu seu quarto dia consecutivo com mais de 200 mil casos de Covid registrados.

“Vivemos com o vírus há quase dois anos. Todo mundo sabe o que fazer para evitar a contaminação. Mas sempre é possível pegar, já que há coisas que não controlamos”, afirmou o treinador.

“É o risco com o qual vivemos no mundo inteiro. No futebol o contato é inevitável, dividimos vestiário… O risco de contaminação está aí, mas tomamos todas as medidas necessárias para tentar evitar que um jogador contamine os outros”, explicou o técnico argentino.

Messi entrou para o Paris Saint-Germain em agosto de 2020, com contrato até 2023, com possibilidade de renovação. Em 16 jogos pelo time parisiense, Messi marcou 8 gols.