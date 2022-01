Vídeo flagra momento exato em que rapaz recebe facada em festa de Révellion

A festa pública de Révellion do município de Montividiu, Sudoeste do estado, terminou com a morte de um rapaz de 22 anos. O autor, por meio de imagens, já foi identificado pela Polícia Civil, mas segue foragido.

Vídeos que estão circulando nas redes sociais mostram que a festa ocorreu num local aberto e foi realizado pela Prefeitura.

De acordo com informações da Polícia Militar (PM) o desfecho ocorreu após uma briga, mas os motivos ainda estão sob investigação. As imagens mostram os rapazes trocando chutes e murros até o momento em que gera uma briga generalizada. Tudo acaba, quando o rapaz de 22 anos recebe uma série de facadas na região do abdômen.

Por conta da demora da chegada do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), o rapaz foi encaminhado para o Hospital Municipal de Montividiu por comerciantes e pessoas que estavam no local.

Apesar dos esforços das equipes médicas, a situação do jovem era crítica demais e ele faleceu minutos depois.

O Portal 6 entrou em contato com a assessoria de imprensa da Prefeitura Municipal de Montividiu para comentar o episódio, mas ainda não obteve retorno.

Assista: