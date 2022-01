Aeronáutica abre novas 237 vagas para aqueles que sonham em se tornar sargento

Será iniciado na próxima segunda-feira (10) as inscrições para Estágio de Adaptação à Graduação de Sargento da Aeronáutica (EAGS) da Força Aérea Brasileira (FAB).

O período para os interessados se inscreverem deverá durar até o início de fevereiro, no site da Divisão de Admissão e Seleção da Escola de Especialistas de Aeronáutica (EEAR), e todos precisam pagar uma taxa de R$ 80. Ao todo, estão disponíveis para o EAGS 237 vagas.

Podem participar os cidadãos, de ambos os sexos, que tenham mais de 17 anos e que não estejam prestes a completar 25 anos até dezembro. Também é necessário ter concluído o ensino médio e o ensino técnico (para a especialidade de música).

O exame de admissão contará com provas escritas, inspeção de saúde, exame de aptidão psicológica, teste de avaliação do condicionamento físico, prova prática da especialidade, procedimento de heteroidentificação complementar e validação documental.

O ingresso dos selecionados está previsto para janeiro de 2023, mas a primeira prova do processo seletivo deverá ocorrer no próximo mês de abril.

O curso que terá duração aproximada de um ano e, após a conclusão do estágio com aproveitamento, os alunos serão promovido à graduação de Terceiro-Sargento e distribuídos em alguma das Organizações Militares do Comando da Aeronáutica (COMAER), localizadas em todo o território nacional.