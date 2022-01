Jogador de futebol se apaixona por árbitra em jogo que foi expulso

Uma história de amor inusitada aconteceu na Holanda. Um jogador de futebol de um time local se apaixonou por uma das árbitras da partida em que ele acabou expulso. Agora, ambos oficializaram a união que era mantida em segredo.

Pela segunda divisão do futebol holandês, em 13 de agosto do ano passado, o lateral-esquerdo Jeff Hardeveld, do FC Emmen, foi expulso nos acréscimos do segundo tempo na derrota de seu time por 1 a 0 contra o Eindhoven.

Na saída de campo, segundo o site Telegraf, ele já trocou olhares com a quarta árbitra que auxiliava a arbitragem do lado de fora do gramado. A profissional era a árbitra Shona Shukrula.

Desde aquele dia, ambos começaram a se conhecer melhor e iniciaram um namoro em sigilo, já que não é comum no esporte algo desse tipo. Porém, recentemente ambos decidiram assumir a união para o mundo.

“É oficial”, escreveu Shukrula na legenda de uma foto com o amado em pontos turísticos da Itália. Hardeveld também publicou imagens com a nova namorada.