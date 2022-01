Liberado o calendário do PIS/Pasep 2022; veja as datas de pagamento

O Governo Federal divulgou nesta quinta-feira (06) o calendário do PIS/Pasep 2022. Após mudança no sistema de liberações em março de 2021, o pagamento do abono salarial referente a 2020 foi adiado para este ano.

No calendário do PIS/Pasep 2022, apresentado ao Conselho de Desenvolvimento do Fundo de Amparo ao Trabalhador (Codefat), constam todas as datas.

Assim, o pagamento do PIS começa no dia 8 de fevereiro, para trabalhadores nascidos em janeiro, e segue com novas liberações até 31 de março, quando é feito o depósito para nascidos em dezembro.

Já no calendário proposto para o Pasep, pago a servidores públicos, as liberações vão de 15 de fevereiro a 24 de março, conforme o número da inscrição.

Desse modo, o prazo final para o saque do abono salarial está programado para se encerrar em 29 de dezembro de 2022 para todos os beneficiários.

Números do Governo Federal apontam que 23,08 milhões de trabalhadores terão direito ao abono, num total de R$ 21,046 bilhões.

Quem vai receber?

Tem direito ao abono salarial em 2022 o trabalhador inscrito no programa há pelo menos cinco anos e que tenha trabalhado formalmente por pelo menos 30 dias no ano-base de 2020.

Para ter direito, a remuneração mensal média precisa ser de até dois salários mínimos. Além disso, o empregador precisa ter informado os dados do funcionário corretamente na Rais (Relação Anual de Informações Sociais).

O pagamento do abono do PIS, devido a trabalhadores com carteira assinada, é feito pela Caixa, e o do Pasep, devido a servidores que se encaixam nas regras do programa, é liberado no Banco do Brasil.

O cálculo do abono considera 1/12 do salário mínimo válido na data do pagamento, multiplicado pelo número de meses trabalhados no ano correspondente, com arredondamento para cima, segundo o Ministério do Trabalho e Previdência.

Se o beneficiário trabalhou o ano todo de 2020, receberá um salário mínimo de abono, que em 2022 é de R$ 1.212. Se trabalhou um mês, receberá R$ 101. Frações de 15 dias, ou mais, são consideradas como 30 dias.

Confira o calendário do PIS/Pasep 2022

ABONO DO PIS PAGO PELA CAIXA A TRABALHADORES COM CARTEIRA ASSINADA

Nascidos em – Recebem a partir de – Recebem até

Janeiro – 08/02/2022 – 29/12/2022

Fevereiro – 10/02/2022 – 29/12/2022

Março – 15/02/2022 – 29/12/2022

Abril – 17/02/2022 – 29/12/2022

Maio – 22/02/2022 – 29/12/2022

Junho – 24/02/2022 – 29/12/2022

Julho – 15/03/2022 – 29/12/2022

Agosto – 17/03/2022 – 29/12/2022

Setembro – 22/03/2022 – 29/12/2022

Outubro – 24/03/2022 – 29/12/2022

Novembro – 29/03/2022 – 29/12/2022

Dezembro – 31/03/2022 – 29/12/2022

ABONO DO PASEP PAGO PELO BANCO DO BRASIL A SERVIDORES

Final da inscrição – Recebem a partir de – Recebem até

0 – 15/02/2022 – 29/12/2022

1 – 15/02/2022 – 29/12/2022

2 – 17/02/2022 – 29/12/2022

3 – 17/02/2022 – 29/12/2022

4 – 22/02/2022 – 29/12/2022

5 – 24/02/2022 – 29/12/2022

6 – 15/03/2022 – 29/12/2022

7 – 17/03/2022 – 29/12/2022

8 – 22/03/2022 – 29/12/2022

9 – 24/03/2022 – 29/12/2022

CÁLCULO DO BENEFÍCIO

Meses trabalhados – Valor do abono (em R$)

1 mês – 101,00

2 meses – 202,00

3 meses – 303,00

4 meses – 404,00

5 meses – 505,00

6 meses – 606,00

7 meses – 707,00

8 meses – 808,00

9 meses – 909,00

10 meses – 1.010,00

11 meses – 1.111,00

12 meses – 1.212,00