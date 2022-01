Pedras se soltaram de um cânion e atingiram três embarcações neste sábado (8), no Capitólio, cidade turística de Minas Gerais, segundo o Corpo de Bombeiros.

Os bombeiros mobilizaram o Batalhão de Operações Aéreas e mergulhadores para atuar na ocorrência. Em vídeo que circula nas redes sociais, é possível ver que o impacto das pedras causa uma tromba d’água.

Na manhã deste sábado, a Defesa Civil de Minas Gerais havia emitido um alerta para chuvas intensas na região do Capitólio com possibilidade de cabeça d’água. “Evite cachoeiras no período de chuvas”, diz o texto.