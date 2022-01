Previsão do tempo mostra que chuvas darão trégua em Goiás

O Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas do Estado de Goiás (CIMEHGO) emitiu um novo boletim, neste domingo (09), com a previsão para a semana que se inicia.

Recentemente, o estado foi alvo de fortes chuvas, provocadas em decorrência da atuação de uma zona de convergência no Oceano Atlântico Sul, conhecido popularmente como um “corredor de umidade”, que vem atuando na região.

O fenômeno ainda tem influência sobre o território goiano, o que deve resultar na formação de novas áreas de instabilidade, principalmente nos primeiros dias da semana.

São esperadas pancadas de chuva volumosas, de até 45 mm de água, acompanhadas de ventos e raios em todas as regiões de Goiás.

A partir de quarta-feira (12), segundo o CIMEHGO, o calor deve entrar em cena e diminuir o efeito do corredor – amenizando também a intensidade das chuvas.

Goiânia e Anápolis foram alguns dos municípios que receberam previsões personalizadas do centro. Em ambas as localidades, as precipitações poderão chegar aos 20 mm de água.

Isso fará com que o clima fique mais ameno durante todo o período, com máximas abaixo dos 29ºC e mínimas de até 19ºC.

As condições de alerta ficam por conta dos municípios de Goianésia e Cidade de Goiás, que devem enfrentar chuvas mais intensas.