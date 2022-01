Se você é fã de carteirinha do maior reality show brasileiro, deve estar muito ansioso! Sim, estamos falando do Big Brother Brasil. Que, inclusive, tem sua estreia no próximo dia 17. Ok, mas já passou na sua cabeça quais são as regras do BBB? Hoje iremos te mostrar 6 delas e como os participantes devem seguir! Vamos lá!

6 regras do BBB que todos os participantes devem seguir

1. Confessionário

Começamos onde tudo começa: o confessionário! Basicamente, este é o único cantinho da casa que os brothers possuem a liberdade de falarem o que quiserem. Porém, por mais que tenham essa “liberdade”, saiba que lá dentro não pode fumar, comer, usar óculos de sol ou chapéu. Além disso, é proibido ficar no corredor enquanto tem alguém dentro da salinha.

2. Proibido escrever

Talvez você nunca tenha percebido, mas dentro do BBB é proibido materiais de escrita. Por exemplo, lápis e caneta. Já pensou em ficar sem?

3. Proibido falar do BBB

Ok, essa regra é um pouco contraditória. Isso porque os participantes são proibidos de fazer insinuações a respeito do reality, produtores ou emissora. Isso inclui, difamar o programa ou discutir sobre versões anteriores.

4. Tem que cuidar da casa

Se você está pensando em ir para o BBB, para ficar em uma colônia de férias, só no bem-bom, saiba que está bem enganado! No geral, os participantes possuem a obrigação de cuidar da casa. Logo, isso inclui manter os móveis no lugar, não quebrar nada e manter a limpeza.

5. Nada de explorar

Em seguida, por mais que os participantes fiquem no tédio, eles não podem explorar a casa. É isso mesmo que você entendeu! Nada de escalar paredes, telhado ou ficar procurando cantinhos escondidos.

6. Não pode qualquer roupa

Por fim, saiba que quem está na casa não pode usar roupas com logotipos, marcas, imagens protegidas ou propagandas. Além disso, não podem usar roupas que transmitem alguma mensagem aos amigos de fora. Para completar, não podem usar estampas com listras finas, pois isso atrapalha a captação de imagem das câmeras.