Câmara de Anápolis vive novo princípio de surto de Covid-19 e já há gabinete fechado

A morte do vereador de Anápolis Divinho do Sindicato (Solidariedade), vítima da Covid-19 em março de 2021, foi o revés mais impactante sofrido na Câmara Municipal de Anápolis para a doença.

De lá para cá, diversos servidores contraíram a doença e até foram internados. Como resposta para mitigar esse enfrentamento, processos de sanitização do ambiente e sessões remotas foram alguns dos procedimentos necessários para o cuidado de servidores e vereadores da Casa de Leis.

Com a chegada da Ômicron, os frequentadores da Câmara voltam a ter manifestações mais severas do vírus na casa.

Conforme apurado pelo Portal 6, pelo menos quatro pessoas testaram positivo nos últimos dias.

Uma delas seria o vereador Dominguinhos do Cedro (PV), além de uma pessoa que trabalha no gabinete do parlamentar Jean Carlos (DEM).

Segundo uma fonte que pediu para ter a identidade preservada, pessoas próximas aos dois positivados foram ‘liberadas’ para fazerem o exame e os foram gabinetes fechados.

Outra pessoa que teria sido contaminada foi o chefe de gabinete do vereador Reamilton (Republicanos), além de uma profissional da área da limpeza.

Neste último caso, as demais funcionárias também foram testadas, apresentando resultados negativos.

A reportagem entrou em contato, por telefone, com os três vereadores citados, mas não obteve retorno.