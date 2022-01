Show da dupla Gino e Geno está confirmado e acontecerá no próximo sábado (15) em Campo Limpo

Um dos shows mais aguardados pelos fãs de um bom sertanejo, a dupla Gino e Geno se apresentará, no próximo sábado (15), no espaço Nativos, em Campo Limpo de Goiás, a 16 km de Anápolis.

E os interessados em participar ainda podem adquirir os ingressos. O open bar, com cerveja, água e refrigerante, já está no 2º lote e sendo comercializado por R$ 130. Já o camarote bailão, para 10 pessoas e incluindo whisky, energéticos e open bar, custa R$ 1.500.

A previsão é que a apresentação seja iniciada por volta das 22h e a classificação indicativa para entrar no evento é de 16 anos. Além disso, medidas de segurança contra a Covid-19 também deverão ser seguidas.

Em Campo Limpo, os ingressos para o show podem ser encontrados no Supimpa, Fernando Informática e Nativos.

Já em Anápolis os postos de vendas ficam localizados na Adega (Praça Dom Emanuel), Master Cell (Centro), Empório Ressaca Eterna, Lojas Goiás (Bairro Santa Maria), Clube do Açaí (Recanto do Sol) e Scalon (Vila Brasil) e Empório Park (Adriana Parque).

Em tempo

O show estava previsto inicialmente para ocorrer no último dia 11 de dezembro. Por algumas questões importantes de organização, houve a necessidade de adiamento da data e remarcação da apresentação.

Mesmo assim, todos aqueles que já haviam comprado o ingresso com a entrada do dia 11 terão o acesso normalmente ao espaço do evento no próximo dia 15.