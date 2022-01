Com livros e sorvetes, crianças são vacinadas contra a Covid-19 no Uruguai

Um hospital no Uruguai distribuiu livros e sorvetes a crianças para animar o primeiro dia de vacinação deste público contra a Covid-19 no país, na quarta-feira (12). Das 12,7 mil crianças uruguaias com idade entre 5 e 11 anos a serem imunizadas no dia, 650 foram ao Centro Hospitalar Pereyra Rossell, o principal centro de referência pediátrica na capital Montevidéu.

Na área da recepção, um letreiro pintado em vermelho, azul, violeta, verde e amarelo foi feito para as crianças. Um pouco acima, duas telas exibiam desenhos animados para as que permaneciam na pequena sala de espera. As imagens da campanha foram compartilhadas pela Asse (Administração dos Serviços de Saúde do Estado, na sigla em espanhol) nas redes sociais.

Algumas crianças estavam nervosas, mas quase não houve lágrimas nos momentos antes da entrada nas diferentes estações onde o público infantil era vacinado com a dose pediátrica da Pfizer, segundo reportagem da agência de notícias EFE.

“Não vai doer” ou “só demora um segundo” foram algumas das frases que os enfermeiros disseram às crianças -que, uma vez vacinadas, receberam um livro como prêmio. Antes de voltar à sala de espera para aguardar 15 minutos por eventuais efeitos adversos, cada criança ainda recebia um sorvete.

Já no Hospital Departamental de Paysandú, cidade a cerca de 380 km de Montevidéu, outras 350 crianças agendaram horário para tomar a vacina.

“As crianças vêm para serem vacinadas, mas também para brincar, para passar um tempo relaxando, e saem com um presente”, disse o vice-ministro da Saúde Pública, José Luis Satdjian, na inauguração da campanha de vacinação infantil no Uruguai.

Segundo os dados fornecidos pelo chefe da pasta, Daniel Salinas, também presente no evento, das 320 mil crianças entre 5 e 11 anos no Uruguai, 84 mil receberão sua primeira dose entre esta semana e a próxima; outras 40 mil, na semana seguinte. Há mais de 170 centros de vacinação em todo o país.

O Uruguai tem uma das maiores coberturas vacinais contra a Covid-19 na América do Sul. Ao todo, 79,7% da população já tomou ao menos uma dose e 76,91% completou o esquema de imunização, de acordo com a plataforma Our World in Data. No continente, o país só fica atrás do Chile (90,56% e 86,64%, respectivamente).

O Brasil, a título de comparação, tem 75,84% da população com uma dose e 67,93% com o esquema vacinal completo, segundo dados do consórcio de veículos de imprensa formado por Folha de S.Paulo, UOL, O Estado de S. Paulo, Extra, O Globo e G1.