Calor ‘obriga’ homem a pular no lago do Parque Ipiranga para se refrescar: “só em Anápolis mesmo”

A recente mudança de tempo em Anápolis, de chuva para calor, levou um morador da cidade a tomar uma atitude inusitada.

Para se refrescar do calor, um homem foi ‘obrigado’ a pular no lago do Parque Ipiranga, no Jundiaí, região Central do município.

A cena foi flagrada no último domingo (16) por um cidadão que passeava pelo local. Diante da situação, ele diz que algo assim “só em Anápolis mesmo”.

Pelas imagens, publicadas pelo radialista Marcelo Santos, é possível ver que o homem está sendo observado por outros frequentadores do parque.

Nos comentários do vídeo, as pessoas se dividiram entre aqueles que acharam as cenas divertidas e apoiaram o ‘banho’ e aqueles que reprovaram a atitude.