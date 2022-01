Por quantas vezes é seguro reutilizar a máscara N95? Veja a resposta

Vamos ser sinceros aqui, você também estava pensando que a pandemia estava acabando e a variante Omicron destruiu tudo? A verdade é que agora (mais do que nunca) devemos reforçar os cuidados. Por isso, muita gente opta por usar máscaras mais reforçadas, como a KN95 ou a N95. Bom, mas uma coisa deixa os usuários intrigados: é seguro utilizar a máscara N95?

Primeiramente, entenda que essas tais máscaras oferecem maior filtragem de ar e um melhor fechamento em contato com o rosto, o que os torna mais eficientes para impedir infecções. Logo, são muito necessárias em locais com pouca ventilação ou com muita gente. Por exemplo, dentro do transporte público.

Além disso, para limpar essas superpoderosas basta deixá-las penduradas em um varal, pegando uma ventilação, por um dia. Basicamente, isso faz com que as máscaras fiquem higienizadas para o próximo uso. Assim, não precisam-se lavar, como as de tecido.

Bom, mas onde queremos chegar é: quantas vezes podemos repetir esse processo?

É seguro reutilizar a máscara N95?

Antes de respondermos a pergunta que nos trouxe até aqui, há outra coisa para entendermos. No geral, a N95 é, originalmente, destinada para uso médico e hospitalar. Porque, pode ser usada em longos turnos, sem trocas. Portanto, não há recomendação padrão ou de fábrica sobre quantas vezes você pode colocá-la novamente.

Todavia, segundo tem afirmado especialistas, tudo depende da maneira com que você usa sua máscara. Logo, se estiver em partes fechadas, com muitas pessoas, é melhor jogar fora depois de um dia. Enquanto isso, se não, você pode repeti-la por até uma semana.

Inclusive, se sua máscara estiver com manchas. Por exemplo, de maquiagem, o sebo natural do rosto, ou mesmo aquelas que não podem ser identificadas, indica que é hora de descartá-la.

