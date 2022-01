Sempre existe aquela dúvida de se a pessoa que estamos nos relacionando é a pessoa certa. Entretanto, existem alguns sinais que indicam que o amor que você encontrou é verdadeiro.

Para lhe ajudar a descobrir se essa pessoa é realmente aquela que você vai passar o restante da vida, preparamos uma lista de indícios que comprovam isso.

6 sinais que revelam que o amor que você encontrou é verdadeiro

1. Você sente borboletas no estômago

Em primeiro lugar, um sinal que pode ser bastante revelador. Estar junto de alguém e sentir as borboletas no estômago é um indício que a pessoa pode ser o amor verdadeiro.

2. Todo rolê é divertido quando vocês estão juntos

Não importa o rolê, desde uma reunião com os amigos até observar os pombos no parque. Assim sendo, quando isso ocorre, é sinal de que você está com a sua alma gêmea.

3. Ele demonstra interesse diário pela sua vida

Você conversa com a pessoa durante o dia todo e ela demonstra interesse sincero pelo que está ocorrendo? Este também é um indício de que você está conversando com a pessoa certa, portanto fique de olho.

4. Ele não sente medo de demonstrar os sentimentos

Quando a pessoa não sente medo de demonstrar o que sente por você essa pessoa é bastante especial. Sendo assim, fique atento a esse sinal bastante importante.

5. Ela está com você nos momentos ruins

Nem tudo são flores em um relacionamento, entretanto você sabe que pode contar com a pessoa quando algo de ruim acontecer.

6. Vocês são iguais, mas diferentes

Existe um velho ditado que diz que “os opostos se atraem”, mas é preciso saber o quanto é essa atração por alguém tão diferente.

De toda forma, é melhor encontrar alguém que seja mais parecido com você, entretanto, sem ser uma cópia igual. Afinal, que graça teria estar com alguém totalmente semelhante?

