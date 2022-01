Abertas 150 vagas para cursos gratuitos que qualificam jovens de Goiás para o primeiro emprego

Estão abertas até o dia 30 de janeiro as inscrições para preencher 150 vagas para cursos gratuitos que qualificam jovens de Goiás para o primeiro emprego.

As oportunidades são válidas em todo o estado e contemplam os cursos de Técnico em Logística, Técnico em Recursos Humanos e Técnico em Administração.

Para concorrer a uma das vagas é necessário ter mais de 16 anos e estar cursando ou concluído o Ensino Médio em Goiás. Os interessados devem se inscrever pelo formulário disponibilizado pela Secretaria de Estado da Educação (Seduc).

É necessário possuir uma conta Gmail, conta corrente ou poupança na Caixa Econômica Federal. Além disso, é preciso apresentar os seguintes documentos: RG, CPF, comprovante de endereço atualizado e comprovante de escolaridade.

A lista dos selecionados será divulgada no dia 1º de fevereiro, enquanto as aulas têm início no dia 07 do mesmo mês.

As aulas serão ministradas no formato híbrido, sendo 80% do curso de maneira online e 20% presencial, na Escola do Futuro do Estado de Goiás Luiz Rassi, em Aparecida de Goiânia.

Para comparecer às aulas, o aluno contemplado por uma das vagas receberá auxílio da bolsa estudantil no valor de R$ 5 hora/aula.