(FOLHAPRESS) – Kely Nascimento, filha de Pelé, procurou tranquilizar os fãs mais preocupados com o estado de saúde de seu pai.

Em tratamento contra um tumor no cólon descoberto no ano passado, o ex-jogador de 81 anos foi ao Hospital Albert Einstein, em São Paulo, na última quarta-feira (19), e recebeu alta no dia seguinte.

O boletim médico divulgado pelo hospital falava apenas em “dar sequência ao tratamento” e apontava “condições clínicas estáveis”. Porém gerou apreensão a informação publicada em uma reportagem da ESPN: “Pelé tem um tumor no intestino, um no fígado e o início de um no pulmão”.

A filha do craque não entrou em detalhes médicos, mas afirmou que não há novidades sobre a situação dele. De acordo com ele, as idas ao Einstein ocorrem com regularidade para a realização de exames e administração de medicamentos.

“Não sei o que saiu onde. Só sei que está todo o mundo me mandando mensagem preocupado. Não mudou nada. Não sei o que é [a reportagem], na verdade, porque não vi, mas não tem nada de novo para falar”, disse Kely, em vídeo publicado no Instagram.

“Meu pai vai para o hospital todo mês. Então, vira e mexe vão sair essas coisas. Às vezes, ele vai duas vezes, passa uma noite. Mas não mudou nada”, acrescentou a filha de Pelé. “Ele está em casa, está bem, está se recuperando, superforte.”