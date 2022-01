Laís foi a autora do torpedo polêmico enviado à Linn da Quebrada no “BBB22”

A edição do Big Brother Brasil 22 deste sábado (22) revelou a autoria da mensagem anônima enviada para Linn da Quebrada no raio-x, um dos assuntos mais comentados na internet.

A médica Laís foi quem escreveu o torpedo questionando o status de relacionamento da cantora. No entanto, Laís errou o pronome e digitou no masculino, “solteiro”.

“Vc está solteiro? Tem alguém perguntando aqui KKKK” foi a mensagem de Laís, que depois da polêmica, foi corrigida pela produção por: “solteiro(a)”. A atitude de usar o pronome masculino gerou revolta nos internautas e fãs de Linn, que chamaram a ação de transfóbica.

A frase “Linn merece respeito” ficou em 1° lugar entre os assuntos do momento no Twitter, com mais de 60 mil tweets. Junto com ela, o posicionamento “Transfobia é crime” também se destacou e chegou à 3ª posição até a publicação da matéria.