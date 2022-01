Adolescente e homem que pulou em rio para salvá-la se afogam no interior de Goiás

Duas pessoas morreram afogadas no Rio Piracanjuba, em Pires do Rio, região Sul de Goiás.

A tragédia no interior do estado ocorreu na tarde do último domingo (23), mas os corpos só foram localizados na manhã desta segunda-feira (24).

De acordo com testemunhas, uma adolescente de 16 anos foi levada pela correnteza. Ao pular no rio para tentar salvá-la, um homem de 35 anos também se afogou.

Acionados no local da ocorrência, bombeiros de Pires do Rio iniciaram as buscas na margem do rio ainda no domingo, mas sem sucesso.

Diante da dificuldade para localizar os desaparecidos, foram chamados militares de Caldas Novas, Ipameri e Catalão. No total quatro mergulhadores participaram da ação.

Os corpos dos dois foram encontrados pelos Bombeiros após longas horas de buscas. O primeiro a ser localizado foi o homem, posteriormente o da adolescente.

Segundo o Corpo de Bombeiros, ambos foram encaminhados para a Polícia Técnico Científica de Caldas Novas.