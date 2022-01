Após receber pagamento em dinheiro, motorista de aplicativo descobre que caiu em golpe inacreditável

Um motorista de aplicativo foi vítima de um golpe inacreditável e o caso viralizou deixando internautas horrorizados.

O homem é morador do município de Maracanaú (CE) e foi chamado para uma corrida no valor de R$ 6, tendo uma mulher como solicitante.

No momento de finalizar a corrida e efetuar o pagamento, a cliente deixou o dinheiro no banco de trás do carro e desceu rapidamente.

O trabalhador estranhou a situação mas não se incomodou. O choque veio quando ele pegou o dinheiro para o colocar no compartimento do veículo.

Eram quatro moedas, aparentemente de R$ 1 e uma cédula de R$ 2. A grande questão é que as moedas eram recheadas de chocolate e envolvidas com um papel metálico.

“Só percebi agora, amigo”, contou bastante frustrado a um colega de profissão.