11ª Promotoria vai instaurar inquérito civil público se confirmar servidores fantasmas na Câmara de Anápolis

Atualizada com mais informações às 16h

O Ministério Público do Estado de Goiás (MPGO) afirmou em nota ao Portal 6 que um inquérito civil público deve ser formalizado contra a Câmara Municipal de Anápolis caso se confirme a existência de servidores fantasmas naquele Poder.

Como adiantado pela Seção Rápidas, um representante da 11ª Promotoria de Justiça esteve na Casa de Leis durante a manhã desta quinta-feira (27) para checar a frequência no ponto de vários funcionários da estrutura administrativa e uma jornalista da assessoria de comunicação.

Conforme a nota, o movimento do MPGO é preliminar e, se essa situação for confirmada, o órgão irá adiante com o caso.

Vale lembrar que servidores fantasmas são aqueles que aparecem apenas na folha de pagamento, mas não ao local de trabalho, tendo, por vezes, até mesmo um outro emprego em horário simultâneo.

A presença do oficial causou apreensão e correria nos corredores da Câmara, tensão que aumentou após a chegada de dois carros da TV Anhanguera com uma equipe de reportagem que foi acompanhar a diligência.

Com a palavra, a Câmara Municipal de Anápolis:

A Câmara Municipal de Anápolis, por meio da Diretoria Administrativa, foi procurada por um servidor do Ministério Público (MP), que solicitou esclarecimentos sobre a frequência de alguns servidores, em função de denúncia que teria sido encaminhada àquele órgão. As informações solicitadas lhes foram passadas de imediato. A Câmara de Anápolis não recebeu qualquer solicitação formal por parte do MP sobre o assunto. Quaisquer outros detalhes sobre este procedimento específico devem ser buscados junto ao digno Ministério Público de Anápolis. A Diretoria Administrativa esclarece ainda que a jornada de trabalho e o controle de frequência dos servidores da Câmara de Anápolis, ocorrem de acordo com o que estabelecem a legislação pertinente e as resoluções deste Poder Legislativo.