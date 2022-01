Após os dias mais quentes do ano, previsão mostra que Goiás terá alívio no final de semana

Para quem está sofrendo com o calor dos dias mais quentes do ano, a previsão do tempo aponta que Goiás terá alívio no final de semana.

A queda de temperatura no final de semana será ocasionada por uma frente fria vinda do Sul do país e que irá influenciar o tempo em todo o estado.

Assim sendo, a combinação de calor e umidade favorecerá a formação de áreas de instabilidade e consequentemente pancadas de chuva.

Gerente do Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas do Estado de Goiás (Cimehgo), André Amorim aponta que os temporais deverão ocorrer na parte da tarde.

“As chuvas de verão são bem localizadas e geralmente acontecem no período da tarde”, explicou.

Em Goiânia, a temperatura mínima é de 19ºC e máxima de 30ºC durante o final de semana. A umidade varia entre 50% e 95%.

Para Anápolis, a previsão do tempo aponta que o termômetro marcará entre 19ºC. Enquanto a umidade será de 100% no município.