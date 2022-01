Cega, avó encontra neto pela primeira vez e tem surpresa emocionante

O vídeo emocionante do primeiro encontro de uma avó cega e do neto recém-nascido voltou a viralizar na internet e comover internautas.

Na gravação realizada pela mãe do neném, que é argentina, ela conta que no ano de 2020, assim que iniciou a pandemia global da Covid-19, descobriu a gravidez.

No entanto, por conta do isolamento social, não pôde estar com a mãe durante a gestação, nem mesmo no momento do parto.

Depois que as coisas melhoraram, a mulher decidiu visitar a mãe e, para fazer uma boa surpresa, disse que levaria um vaso de planta para ela.

Chegando lá, a mãe do neném entrega a criança para a avó e, quando a idosa entende que se trata do próprio neto, fica extremamente emocionada.

Nas cenas, é possível ver ela chorando, enquanto o abraça com todo cuidado.

“Me fez chorar! Que bonito!”, comentou uma seguidora.

“Que recordação linda”, disse outra emocionada com a gravação.

Assista: