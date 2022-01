Colégio Salvador Santos: uma conquista da Esperança

Minha luta pela Educação vem da certeza de seu poder transformador. O conhecimento de qualquer natureza melhora o indivíduo, prepara-o para os desafios da vida e o permite lutar pelo que almeja. A Educação formal, com vistas à formação do cidadão, é o que o habilita a melhorar de vida, atingir novas conquistas e conseguir seu sustento e o de sua família.

O que tem movido nosso trabalho político é poder presenciar estas mudanças. É por isto que ver obras pelas quais idealizamos, lutamos por recursos e acompanhamos em todas as suas etapas é motivo de orgulho, motivação e nos desperta o sentimento de que estamos fazendo o certo.

Fruto deste trabalho, o Colégio Estadual Salvador Santos, no Calixtolândia, está pronto para ser entregue. Ao lado da unidade General Curado, no Munir Calixto, esta escola é um sonho que tenho acalentado para Anápolis, que há 20 anos não recebia uma nova unidade escolar. Nessas duas décadas, a população cresceu, a demanda por Educação aumentou, mas estávamos estagnados.

Por isto, uma alegria em poder estabelecer esta parceria com o Governo de Goiás e, em especial, com o governador Ronaldo Caiado para trazer benefícios para Anápolis. Saímos do discurso sobre a importância da Educação e hoje atingimos a prática.

A entrega do Salvador Santos, com capacidade para mil alunos nos três turnos, é a materialização de um trabalho conjunto com foco em resultados efetivos. É uma conquista da Esperança. Agora, a população receberá este benefício, um local destinado à construção de sonhos. Os sonhos de uma vida melhor como conquistar uma profissão, uma vaga em um curso superior.

Até o momento, nosso mandato na Assembleia Legislativa foi responsável por várias obras na educação. Em Anápolis, em especial, a maioria dos colégios receberam melhorias, reformas e ampliações na estrutura física que serão comprovadas e usufruídas agora na volta às aulas.

Amilton Filho é advogado e deputado estadual pelo Solidariedade. Escreve às quintas-feiras. Siga-o no Instagram.

