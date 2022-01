As vezes estamos tão apaixonados por uma pessoa que não vemos certas atitudes dela e deixamos passar batido. Entretanto, existem alguns sinais que indicam pessoa que você ama está se aproveitando e te manipulando.

Assim sendo, preparamos uma lista com alguns indícios de que você pode estar sendo vítima da pessoa amada e consequentemente sair dessa situação.

6 sinais que revelam que a pessoa que você ama está se aproveitando e te manipulando

1. A culpa é sempre sua, independente da situação

Em primeiro lugar, uma situação que indica que você pode estar sendo manipulado, mas ainda não sabe é se a pessoa sempre te culpar pelas coisas.

Uma das características dos manipuladores é fazer com que os outros se sintam culpados, portanto, fique atento.

2. Usa seus pontos fracos contra você

Todos nós possuímos pontos fracos e as pessoas com as quais nos relacionamos costumam saber quais são eles.

Assim sendo, sempre que tiver oportunidade, ele vai usar os seus pontos contra você.

3. Comentários ofensivos disfarçados de piada

Ele fará comentários ofensivos, mas ao ser confrontado falará que é só piada.

No entanto, é perceptível que esses comentários não são apenas piadas e que estão sendo feitos só para lhe magoar.

4. Ele fará você duvidar de si mesma

Ele te diz coisas que mexem com o seu psicológico e depois diz que você está sendo “doida” e que está fazendo “tempestade em copo d’água”.

Então, essa prática é um sinal de que você está sendo manipulado e possui até nome próprio, é o “Gaslighting”, uma forma de abuso emocional.

5. Ele sempre será a vítima

Durante uma discussão, ele sempre tentará posar de vítima. Mesmo que não tenham culpados ou inocentes, em alguma das vezes você pedirá desculpas sem perceber.

6. Situações embaraçosas em público

Por fim, uma técnica bastante usada pelos manipuladores é a de colocar o parceiro em situações embaraçosas em público.

