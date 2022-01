Se você está atrás de filmes infantis e não sabe por onde começar, venha com a gente! Isso porque hoje vasculhamos a plataforma de streaming e selecionamos 6 desenhos que estão disponíveis na Netflix. Por isso, veja e nos acompanhe, porque incluímos produções da Disney, animações indicadas ao Oscar, clássicos e filmes contemporâneos, todos representando uma variedade impressionante de estilos de animação. Veja:

6 desenhos que estão disponíveis na Netflix e você provavelmente não sabia:

1. A Ganha Pão



Primeiramente, começamos com uma garotinha que vive no Afeganistão, país sob o domínio do Talibã. Bom, a aventura começa quando seu pai é preso e ela resolve cortar os cabelos e a se passar por um menino para garantir o sustento da mãe e irmãos.

2. A Noiva Cadáver



Esse é um clássico, não é mesmo? Basicamente, aqui temos Victor Van Dorst, que vive em um vilarejo na Europa do século XIX e pretende se casar com a jovem Victoria Everglot. Porém as coisas não saem como o planejado e ele acidentalmente acaba se comprometendo com uma noiva cadáver.

3. Your Name



Em seguida, se você é do time que curte filmes japoneses, esse vai ganhar seu coração! No geral, temos Mitsuha e Taki, ela vive em uma cidade pequena do Japão e ele na capital Tóquio. Bom, a aventura começa quando eles descobrem que podem trocar de corpos.

4. A Família Mitchell e a Revolta das Máquinas



Esse filme, por muito tempo, estava entre os favoritos na plataforma. Isso porque, ele conta com uma família que acaba se envolvendo na corrida pela sobrevivência da humanidade em uma época de tecnologia avançada.

5. Operação Presente



Ainda em clima natalino esse filme traz o trabalho do Papai Noel. Assim, o espectador vê como são confeccionados os presentes e como são entregues. Entretanto, o que é feito se alguma criança fica sem seu aguardado presente?

6. Shrek



Por fim, quem não curte a saga do Shrek? Em suma, as famosas obras do ogro estão na plataforma e você pode assisti-las e matar a saudade sempre! Assim, na história deste primeiro filme, Shrek precisa resgatar a princesa Fiona das garras de um temido dragão.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de todas as novidades!