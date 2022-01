Avião de pequeno porte cai perto do centro de Brasília

Um avião de pequeno porte caiu, nesta segunda- feira (31), ao tentar pousar em uma fazenda do Jardim Botânico, uma das 33 regiões administrativas do Distrito Federal, a cerca de 12 quilômetros da Esplanada dos Ministérios.

Segundo o Corpo de Bombeiros, nenhuma das cinco pessoas que estavam a bordo da aeronave se feriu, mas, por precaução, uma passageira que viajava com seu bebê de dois meses decidiu passar por um estabelecimento de saúde para se submeter a uma avaliação médica.

Ainda de acordo com o Corpo de Bombeiros, o piloto do avião contou que uma rajada de vento atingiu a aeronave pouco antes do pouso, desestabilizando-a. Acionados, investigadores do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa) estiveram no local do acidente, onde recolheram partes da aeronave para análises, ouviram os primeiros relatos das testemunhas e tiraram fotografias. O objetivo é tentar identificar os fatores que contribuíram para a queda do avião e, assim, tentar evitar que acidentes semelhantes voltem a ocorrer. Não há um prazo limite para a conclusão da apuração

A Agência Brasil não conseguiu contato com os responsáveis pela propriedade onde o avião pousaria. Os nomes dos passageiros e dos tripulantes e a rota do voo não foram divulgados, mas segundo o Registro Aeronáutico Brasileiro, o monomotor prefixo PP-INQ está cadastrado em nome do produtor rural baiano Renato Joner, com quem a Agência Brasil não conseguiu contato. Fabricada em 2010, a aeronave consta como em condição documental regular, não estando autorizada a realizar o serviço de táxi aéreo.