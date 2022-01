Candidatura de Mendanha ao Governo de Goiás ainda pode ganhar força, avalia cientista político

A 1º pesquisa eleitoral divulgada do ano para o Governo de Goiás revela que o governador, Ronaldo Caiado (DEM) lidera com folga, com 37,1% da preferência do eleitorado.

Marconi Perillo (PSDB) e Gustavo Mendanha (sem partido) aparecem logo atrás, empatados tecnicamente, com 14,1% e 13%, respectivamente.

Tanto Marconi quanto Caiado são nomes conhecidos dos eleitores. O tucano foi governador em quatro oportunidades, enquanto o atual ocupante do Palácio Pedro Ludovico já foi deputado federal por várias vezes e senador.

Entretanto, Mendanha é um nome que despontou recentemente. Herdeiro político de Maguito Vilela, ele está no segundo mandato de prefeito de Aparecida de Goiânia.

Na expectativa de se candidatar ao governo em 2022, foi frustrado por Daniel Vilela, presidente estadual do MDB. O partido se aliou previamente com Caiado, o que provocou a desfiliação de Mendanha.

Após ficar sem partido, ele se aproximou do Partido Liberal (PL). Em Goiás, a sigla é liderada pela deputada federal Magda Mofatto e recentemente filiou o presidente Jair Bolsonaro.

A fim de entender as reais chances em 2022, o Portal 6 conversou com Itami Campos, Cientista Político e Doutor em Ciência Política.

Para o professor da Universidade Federal de Goiás (UFG) e da UniEvangélica, ainda é cedo para desenhar um cenário em que Mendanha saia vencedor, mas que o pré-candidato pode crescer nas próximas pesquisas.

“Há espaço para ele crescer, embora o Ronaldo [Caiado] tenha vantagem. Quem polarizar com ele, pode crescer”, afirmou.

Apesar de estar em terceiro lugar com 13% das intenções de voto, Itami acredita que ele poderia estar melhor colocado. Entretanto, fez a ressalva de que ainda há espaço para crescimento da candidatura.

“Era para ele ter mais intenção de votos, mas há tempo. Parece haver espaço na oposição. E, de um candidato menos conservador, talvez progressista”, analisou.

Todavia, o nome de Marconi Perillo ainda não está confirmado para disputar o Palácio das Esmeraldas. Existe a possibilidade que o ex-governador saia para o Senado. Nesta composição, o nome de Mendanha pode ganhar força.

“Acho que ele pode se beneficiar de uma não candidatura de Marconi, mas não vinculada à direita”, pontuou o professor diante do cenário hipotético.

Quando questionado se a filiação de Bolsonaro poderia trazer um ganho político a Mendanha em Goiás, Itami disse que pode ocorrer, mas que será bem pouco.

“Se tomarmos a indicação da pesquisa, pouco ganharia com vínculo com Bolsonaro.”, afirmou.