Confusão entre vizinhos envolvendo pitbull termina com final feliz, em Anápolis

O que parecia ter sido uma grande tragédia animal no Residencial Aldeia dos Sonhos, bairro do extremo Norte de Anápolis, na verdade não foi para tanto.

Toda a confusão aconteceu na tarde desta segunda-feira (31), depois que um cachorro da raça pitbull conseguiu escapar da casinha e do portão da casa, que estava vazia no momento.

Solto, ele acabou invadindo uma residência vizinha, ocupada por outro cão, que foi ferido pelo animal de maior porte.

Um tumulto rapidamente se instaurou por toda a região, alimentando, inclusive, rumores de que o cachorrinho da casa invadida teria sido morto na briga.

O alvoroço em meio às discussões, junto com os envolvidos de cabeça quente, resultou na chamada da Polícia Militar (PM) e também do Corpo de Bombeiros.

Um morador local teria até discutido com os bombeiros, após exigir que o pitbull fosse sacrificado, e não devidamente imobilizado e capturado.

Após um tempo, a situação, enfim, se normalizou. O Portal 6 entrou em contato com a dona do cachorro maior, Telma Cristina, que explicou que a situação entre as partes já está sendo resolvida.

“Tá tudo certo. Eu não sei como ele [pitbull] escapou, mas não é um animal agressivo, de jeito nenhum. Deve ter tido algum desentendimento ali na hora”, disse.

“Por ser bem maior que o outro cachorrinho, acabou o machucando. Mas apenas isso, nada de morte como estão falando. Tanto que não percebemos nenhum ferimento externo aparente, sem sangue, nem nada”, complementou.

A mulher também contou à reportagem que irá assumir toda a responsabilidade pelos atos do cão e que já está acertando a ida ao veterinário, para garantir que está tudo bem.

Os responsáveis pelo animalzinho ferido também foram ouvidos pelo Portal 6, mas preferiram não se identificar.

Foi ressaltado, contudo, que o cão está aparentemente bem, apesar de assustado, e que tudo foi resolvido tranquilamente entre as partes.