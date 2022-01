Morte de empresário de Anápolis que perdeu a batalha para o câncer causa grande comoção

Um dos principais nomes do Partido dos Trabalhadores (PT) em Anápolis durante as décadas de 1980 e 1990, o empresário Luiz Antônio de Carvalho morreu no último sábado (29), vítima de um câncer, aos 90 anos.

Candidato à Prefeitura de Anápolis e ao Governo de Goiás, em 1988 e 1994, respectivamente, ele vinha se tratando da doença havia aproximadamente um ano.

Respeitado e reconhecido tanto no meio político, quanto empresarial, Luiz Antônio deixou um legado de boas relações mesmo entre adversários.

Além do PT, que se manifestou em nota estacando a trajetória de um dos seus quadros históricos em Goiás, a morte dele também mereceu outros importantes registros.

O governador Ronaldo Caiado (DEM), em nota, lamentou e reconheceu a importância de Luiz Antônio de Carvalho, citando que, inicialmente um homem de negócios, ele expandiu sua habilidade de gestor para a esfera política.

Confira a íntegra:

É com pesar e imensa tristeza que eu e minha esposa, Gracinha Caiado, recebemos a notícia do falecimento do empresário Luiz Antônio de Carvalho, aos 90 anos. Ele estava em tratamento contra um câncer há cerca de 12 meses e, infelizmente, não resistiu às complicações da doença.

Homem de negócios em Anápolis, também minha cidade natal, Luiz Antônio expandiu sua habilidade de gestor para a esfera política. Em 1988, quando vivíamos a época efervescente da redemocratização no Brasil, ele foi candidato a prefeito daquele município. Já em 1994, disputou o Palácio das Esmeraldas contra Maguito Vilela.

Neste momento em que impera a dor, oro a Deus por consolo e conforto aos corações que aqui ficam enlutados. Eu e Gracinha deixamos nossa solidariedade e nossos profundos sentimentos aos familiares, amigos e à população de Anápolis por essa inestimável perda.

Ronaldo Caiado

Governador de Goiás