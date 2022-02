Idoso que cuidava de cachorrinhos em Anápolis morre e 17 cães agora estão em busca de um lar

Encontrado sem vida pelo vizinho na última segunda-feira (31), o idoso Ênio Nunes de Oliveira, de 71 anos, cuidava de 17 cães na casa onde morava, no Jardim São Paulo, região Sudeste de Anápolis.

No total, eram 15 filhotes e duas cadelas adultas. Diante do quadro clínico do idoso, os cães foram resgatados pela ONG SOS Animais Anápolis.

Com o falecimento, os animais seguem sob os cuidados da organização. Ao Portal 6, a vereadora Seliane da SOS (MDB), comentou sobre como estão eles estão.

“Nenhum deles ainda foram adotados. Algumas pessoas entraram em contato, mas nós pedimos para elas aguardarem até quarta-feira (02), porque eles estão com muito verme”, contou.

Após a resolução destes pequenos problemas com a saúde dos animais, eles serão colocados para a adoção, mas já adiantou que os cãezinhos estão alegres para encontrar um novo lar.

“A gente vai vermifugar para entregar eles vermifugados para a adoção. Eles estão super felizes, alegres e são muitos lindos”, disse.

Para aqueles que não puderem adotar, mas porventura queiram ajudar, existem outras maneiras de colaborar com os cães.

“As pessoas podem doar pelo Pix da ONG [CNPJ 30.716.091/0001-27]. As pessoas podem doar ração na Microlins, mas se quiser ir no pet shop, pagar e avisar pra gente onde está pago ou até mesmo a vacina, é só avisar que a gente busca, não tem problema”.