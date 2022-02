Gato reaparece horas depois de ser cremado e assusta família: “demos uma lápide e tudo”

Uma família irlandesa recebeu um enorme susto após realizar cremação do suposto gato da família e horas depois encontrar o animal na rua da residência que moram.

Ao portal The Mirror, eles contaram que haviam encontrado o pet, após 24h desaparecido, morto na frente da casa.

As manchas no peito eram idênticas ao de Simba, o gatinho que já convivia com os irlandeses há 14 anos.

Então, a decisão foi providenciar uma cremação e uma cerimônia de despedida digna: “nós lhe demos uma lápide e tudo”.

Ao todo, foram investidos £ 85 (aproximadamente R$ 606) na despedida calorosa do animal de estimação.

Descoberta

O grande susto veio quando os genitores retornaram para casa e, minutos depois, perceberam que os filhos teriam encontrado o verdadeiro Simba rondando pela região.

Ao chamarem, perceberam a mesma mancha, as mesmas características e o carinho inesquecível entre eles.

Foi quando a confusão bateu: afinal, Simba morreu e retornou ou cremaram o gato errado?

Os filhos do casal ficaram chocados com a notícia e tiveram a certeza de que o gatinho teria retornado dentre os mortos para a famíla.

A mãe confessa que cremaram o animal errado e, inclusive, tentou encontrar o verdadeiro dono para dar as cinzas.

“Estou tão envergonhada. Foi um dia louco. Não parei de rir porque não posso acreditar que fui eu quem fez isso”, declarou à imprensa local.