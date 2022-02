Novo vídeo do Porta dos Fundos faz piada com bairro de Goiânia e leva internet à loucura

Conhecido pelas esquetes de humor no YouTube, o Porta dos Fundos lançou um vídeo nesta quinta-feira (03) onde faz piada com o Setor Marista, localizado na região Central de Goiânia.

A citação ao bairro que abriga diversos bares e boates sertanejas da capital levou à internet a loucura. Nas redes sociais os internautas reagiram positivamente dizendo que a esquete acertou em cheio na zoeira.

No vídeo, é utilizado o termo “Maristada”, que é um local onde “tá cheio de caras com camisa polo bem apertadinha com cavalinho, que tem o fivelão para desviar a atenção do pênis pequeno”.

O personagem complementa dizendo “parece que entraram numa calça com 12 anos e a calça ficou a mesma, mas eles foram crescendo até a calça ficar justa, bem cafona”.

Além de citar o Setor Martista, o vídeo se refere nominalmente a bairros do Rio de Janeiro, como Leblon, Barra da Tijuca e estados, como Tocantins e Espírito Santo.

Confira o vídeo do Porta dos Fundos:

Confira algumas das reações dos internautas:

o porta dos fundos zoando o setor marista aq de Goiânia foi bom demais véi KKKKKKKKLLKK — OGuapo (@_gustavovb) February 3, 2022

O vídeo novo do @portadosfundos citando a personalidade do setor Marista em goiania KAKAKAKAKAKAKAKAKKKAKAKA — augusto paiero (@augustopaiero1) February 3, 2022

Setor Marista descrito de maneira cirúrgica pelo @portadosfundos. Quem é de Goiânia, sabe! 😂😂😂 pic.twitter.com/72i0a2H7z1 — Renatto (@renattonvieira) February 3, 2022