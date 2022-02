Índia ultrapassa 500 mil mortos por Covid, mas analistas contam milhões a mais

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – A Índia ultrapassou nesta quinta-feira (3) a marca de 500 mil mortos por coronavírus, número que muitos analistas de dados apontam como subnotificado devido a levantamentos imprecisos e óbitos não contabilizados no interior do país.

De acordo com as informações compiladas pela Universidade Johns Hopkins, a Índia é o terceiro país a completar, oficialmente, meio milhão de mortos pela Covid-19. Os dois primeiros foram os EUA, hoje com 896 mil mortes, e o Brasil, atualmente com 630 mil.

Um estudo publicado no mês passado na revista Science aponta, porém, apontou que o número real de óbitos entre os indianos pode ser maior do que três milhões.

O estudo se baseia nas evidências de que aumentos no índice geral de mortalidade em meio a um pico de transmissão do coronavírus -como o que a Índia registrou no ano passado, com hospitais, crematórios e cemitérios abarrotados podem ser atribuídos quase em sua totalidade à pandemia de Covid.

O governo indiano descreveu o estudo como “mal informado, sem fundamento e enganoso” e defendeu-se alegando que possui um robusto sistema de notificações. Nos últimos meses, porém, a Suprema Corte da Índia determinou que vários estados revisassem e atualizassem seu número oficial de óbitos por Covid devido a atrasos nos registros e outros lapsos na forma de contabilizá-los.

A Índia soma 41,9 milhões de casos de coronavírus, com média móvel na faixa das 130 mil infecções diárias nesta quinta. Até agora, 51,75% da população completou o primeiro ciclo vacinal.