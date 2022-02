Intrigada com carro sujo, mulher abre o porta-malas e tem surpresa: “nunca vi algo assim”

Uma mulher canadense foi surpreendida ao encontrar um homem completamente nu no porta-malas do carro, escondido por três dias.

As suspeitas da dona do veículo começaram quando ela encontrou o automóvel completamente sujo de terra, semelhante à lama.

Em um vídeo gravado no Tik Tok, ela conta toda a situação e até mostra as cenas limpando o carro indignada com a sujeira misteriosa.

“A única explicação lógica é que algum homem em situação de rua e sujo dormiu no meu carro”, disse no post.

No terceiro dia após ter descoberto a sujeira, a mulher se chocou ao entrar no veículo e perceber o homem nu, através dos bancos traseiros que interligam com o porta-malas.

“Primeiro eu achei que alguém estava fazendo uma pegadinha comigo. Quando eu percebi o que estava acontecendo, continuei filmando, porque não tinha certeza do que ia acontecer”, contou em um novo vídeo.

“Eu não fazia ideia de quem era o cara, se ele era perigoso”, relembrou.

Em defesa, o homem alegou que ‘seria filho do Papa e estava realizando um ritual de passagem’.

As autoridades foram acionadas para recolher o desconhecido e ficaram chocadas com a situação: “nunca vi algo assim”, disseram.

Segundo as investigações iniciais, ele estava sendo procurado já há alguns dias após fugir da clínica psiquiátrica.