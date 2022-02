Conhecido como “maníaco da corrente”, Paulo José Lisboa, 55 anos, foi encontrado morto em Guarapari (ES), nesta sexta-feira (04). Lisboa foi condenado por homicídios em série em São Paulo e no Espírito Santo, cometidos entre as décadas de 1980 e 2000.

De acordo com a Polícia Militar, a mulher de Paulo viajou para visitar parentes em Vila Velha, na região metropolitana de Vitória. Ao retornar, na sexta-feira, não conseguiu entrar na residência e precisou chamar um chaveiro. Quando conseguiu entrar em casa, encontrou Lisboa morto.

A Polícia Civil informou, por nota, que o caso foi classificado como encontro de cadáver. A suspeita é que Lisboa tenha morrido dois dias antes de ter sido encontrado pela mulher. A causa da morte está sendo investigada pelo Departamento Médico Legal (DML).

Paulo José Lisboa tem passagens pelo sistema prisional de São Paulo e do Espírito Santo. Na região de São José do Rio Preto, no interior paulista, foi condenado por ter matado cinco pessoas e espancado outras seis.

Segundo investigações das Polícias Militar e Civil de São Paulo, os alvos de Lisboa eram prostitutas e travestis.

Primeiro, o assassino contratava programas com as vítimas e depois as agredia com uma trava de carro ou com uma faca. Depois de matar as vítimas, abandonava o corpo no local do crime e fugia.

Na época, em entrevista à imprensa, Lisboa chegou a admitir os crimes: “Eu induzi a pessoa como se fosse um programa, porém chegava a um lugar ermo, abria a porta do carro e começava a sessão. Tirava a pessoa para fora do carro e aí agredia”.

Entre as mortes atribuídas a Lisboa no interior de São Paulo, estão a de uma adolescente de 15 anos, assassinada com 47 facadas no Natal de 1987, e a de uma travesti também morta com golpes de faca.

No site do Tribunal de Justiça de São Paulo, não se encontram os processos relativos aos crimes atribuídos a Lisboa.

O UOL questionou o TJSP sobre as sentenças proferidas contra o acusado, mas não teve resposta até o fechamento desta reportagem.

Paulo José Lisboa passou cerca de cinco anos detido em São Paulo. Alternou passagens pelo Presídio da Paulistana e pela prisão psiquiátrica de Franco da Rocha, de onde fugiu em 1998.

Foragido, fixou residência em Guarapari e depois em Vitória. Viveu 10 anos em terras capixabas. Neste período, foi considerado suspeito de ter cometido novos homicídios. Voltou a ser preso em 2008.

“O delegado de São Paulo, responsável pela prisão dele, me disse que ele era frio, calculista e que nós deveríamos ter um certo cuidado com ele. Por isso, vamos mantê-lo no presídio”, declarou, na época da prisão, o delegado Gilson Lopes, chefe do Departamento de Polícia Judiciária de Vitória.

Após a nova prisão, perícias apontaram que Lisboa era um “psicopata social”. Processo aberto no Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES), em 2009, pediu que a Justiça reconhecesse a “insanidade mental” do criminoso. O caso foi arquivado em 2016. O UOL questionou o TJES a respeito, mas não teve resposta.

Em 2011, a Justiça do Espírito Santo condenou Lisboa a 10 anos de prisão por uma tentativa de homicídio.

“O acusado agiu com alto grau de culpabilidade, pois o mesmo deixou evidente que tinha total ciência da reprovabilidade de sua conduta, sendo pessoa articulada e que adapta a versão do crime de acordo com o que lhe parece mais favorável, conforme ficou evidente em seu interrogatório”, diz a sentença do juiz Daniel Peçanha Moreira.

Em 2017, Lisboa foi posto em liberdade e retornou para Guarapari, onde viveu até sua morte nesta sexta-feira.