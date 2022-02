Documentário denuncia problemas causados por usina termelétrica em Goiânia

No dia 31 de janeiro, foi lançado o filme documental “Usina Xavantes não gosta de índio” dirigido pelo artista e arquiteto Fred Le Blue Assis, formado em comunicação social pela UFG. A estreia do documentário aconteceu remotamente pelo canal Fred Le Blue no YouTube.

Instalada nas proximidades do Câmpus Samambaia da Universidade Federal de Goiás, na região norte de Goiânia, a usina termodinâmica a base de óleo diesel, gerida pela empresa Xavantes, instalada em 2002 e em funcionamento desde 2008, causa grande desconforto para moradores de oito bairros de Goiânia.

O barulho ensurdecedor e o cheiro fétido, se tornaram marca da região que antes era conhecida pela riqueza natural de rios e matas, e pela calma que atraiu tantas pessoas. Além do constante incômodo causado, a energia gerada pela Xavantes é altamente poluente e nociva para a vida humana e planetária, indo na contramão dos debates atuais que mostram que sem preservar a natureza não há desenvolvimento.

O filme é uma iniciativa do Movimento Artetetura e Humanismo, do qual Fred faz parte, e da Editora Brasília Teimosa, que visa buscar soluções para sociais, ambientais, culturais e sanitárias a partir da arquitetura e da arte. Para assistir o documentário acesse o link https://www.youtube.com/watch?v=6IoC4MNaRhM.

Confira o filme