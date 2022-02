Nova frente fria chega a Goiás derrubando a temperatura e aumentando a quantidade de chuvas

Os amantes de chuva e friozinho ganharam motivos para comemorar neste domingo (06), após a emissão do mais novo boletim do Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas do Estado de Goiás (CIMEHGO).

Isso porque o documento informou que uma nova frente fria, proveniente do sul, irá influenciar bastante a realidade dos municípios goianos durante a semana que se inicia.

A expectativa é de que um corredor de umidade se estabeleça já na segunda-feira (07), abaixando as temperaturas e aumentando a probabilidade de pancadas intensas de chuva.

Goiânia e Anápolis, duas das principais cidades do estado, ganharam previsões personalizadas da CIMEHGO, que estimou mínimas na casa dos 19ºC e máximas de 26ºC para Anápolis e 28ºC para a capital.

Tudo isso aliado à estimativa de pancadas de chuva isoladas, e possivelmente fortes, durante o decorrer dos dias.

Porém, municípios de outras regiões do estado, como a Norte, Oeste e Sudoeste, podem encarar cenários ainda mais duros, com chuvas mais constantes e que poderão alcançar os 40 mm de água – valor considerado bastante alto.

Segundo o levantamento e as respectivas análises, é esperado que esse cenário dure firmemente até a quinta-feira (10), quando os efeitos da frente fria devem diminuir e as precipitações ficarem mais amenas e esparsas.