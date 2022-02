“Não devo nada e não vou ceder”, afirma Suender após Dominguinhos mandá-lo para o Conselho de Ética

O vereador e vice-presidente da Câmara Municipal de Anápolis, Dominguinhos Paula (PV), reviveu uma antiga discussão na sessão desta segunda-feira (07).

Em parecer, o parlamentar que também ocupa o cargo de corregedor do Legislativo, disse que enxerga indícios de irregularidades nas assinaturas de documentos despachados pelo gabinete do vereador Policial Federal Suender (PSL) e encaminhou o caso para o Conselho de Ética da Casa.

Fruto de uma denúncia anônima enviada por e-mail à Procuradoria da Câmara, a investigação do caso ganhou celeridade atípica e tem como objetivo cassar o mandato do parlamentar de primeiro mandato.

O Portal 6 entrou em contato com o policial federal, que destacou ainda não ter tido acesso ao relatório completo, apenas através da leitura realizada no plenário.

“Se mostra muito desconexo com a coleta de provas. Encaminhei os documentos com a minha assinatura reconhecida pelo cartório e ele nem mencionou isso no relatório”, afirmou.

“Também coloquei todos os meus servidores à disposição e não entrevistou nem a metade deles, sendo que todos afirmaram, com unanimidade, que ninguém assina nada no meu lugar”, completou.

Suender também disse ter levantado todas as evidências de que se tratava, de fato, da escrita dele e ressaltou que os verdadeiros prejudicados nessa história são os servidores, que foram colocados em xeque por nada.

“É nítida a perseguição pelo trabalho de fiscalização que prezo e pelo fato de não ter votado a favor da antecipação das eleições”.

“Mas não devo nada e não vou ceder à qualquer pressão. Assim que tivermos o documento completo em mãos, verei quais medidas poderemos tomar”, finalizou o parlamentar.