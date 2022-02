Tradicional festival de música de Goiânia já tem data marcada

O Goiânia Noise, um dos mais tradicionais festivais de músicas alternativas de Goiânia, está com data marcada.

Depois de dois anos suspenso em função da pandemia, o evento retoma ao calendário cultural entre os dias 15 e 19 de fevereiro, mas no formato on-line.

A programação, que será realizada no Martim Cererê, localizado no Setor Sul, será transmitida ao vivo pelo canal do Youtube da Monstro Discos.

Para compor o cenário durante os cinco dias de festival, terão também palestras e oficinas, além, claro, de uma programação diversificada de artistas.

Quem quiser acompanhar o evento deve se inscrever no canal da Monstro Discos no Youtube.