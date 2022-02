Existem diversos benefícios do Governo Federal que adolescentes e jovens têm direito. Alguns deles foram existem desde antes da pandemia, enquanto outros foram criados após a Covid-19.

Em primeiro lugar, é importante destacar que todos eles compartilham de uma mesma obrigação: estar inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico).

Para se cadastrar no CadÚnico é necessário se dirigir até o Centro de Referência da Assistência Social (CRAS) mais próximo com documentos pessoais, comprovante de residência, renda e escolaridade dos filhos, caso os tenha.

Assim sendo, preparamos uma lista com alguns destes benefícios que a população adolescente e jovem do país pode usufruir.

6 benefícios do Governo Federal que adolescentes e jovens têm direito, mas não sabem

1. ID Jovem

Oferece meia-entrada em eventos artísticos e esportivos para jovens entre 15 e 29 anos. Além disso dá vagas com desconto ou gratuitas em viagens de ônibus interestaduais.

2. Auxílio Brasil

Criado durante a pandemia, o Auxílio Brasil paga mensalmente R$ 400 aos beneficiários. Para se inscrever, é preciso estar em situação de vulnerabilidade social.

3. Tarifa Social de Energia Elétrica

Quem estiver inscrito no CadÚnico estará inscrito de maneira automática no programa. Em resumo, ele oferece descontos mensais na conta de energia.

4. Telefone popular

Neste benefício é oferecido taxas especiais para ligar para outros telefones fixos, ou seja, ligar de um número para outro com tarifas menores na cobrança.

5. Benefício de Prestação Continuada (BPC)

O BPC é a garantia de um salário mínimo por mês ao idoso com idade igual ou superior a 65 anos ou à pessoa com deficiência de qualquer idade. No caso da pessoa com deficiência, esta condição tem de ser capaz de lhe causar impedimentos de natureza física, mental, intelectual ou sensorial de longo prazo (com efeitos por pelo menos 2 anos), que a impossibilite de participar de forma plena e efetiva na sociedade, em igualdade de condições com as demais pessoas.

6. Programa Casa Verde e Amarela

Por fim, este programa oferece moradias para a população de baixa renda. Assim sendo, os jovens que estão nesta situação podem pleitear uma vaga.

