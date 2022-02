Após dois anos de hiato, Lisboa voltará a ter festas juninas

GIULIANA MIRANDA

LISBOA, PORTUGAL (FOLHAPRESS) – Após dois anos de interrupção por conta da pandemia da Covid-19, as tradicionais festas juninas estarão de volta a Lisboa em 2022.

As chamadas festas dos Santos Populares (Santo Antônio, São Pedro e São João) são um dos pontos altos do calendário de atrações em Portugal.

Assim como no Brasil, os arraiás portugueses são marcados por barraquinhas de comidas e bebidas, com diversão garantida para toda a família. ​

Na capital, o ápice dos festejos é o dia de Santo Antônio (13/06), que é feriado na cidade.

Responsável pela cultura em Lisboa, o vereador Diogo Moura adiantou que a festa deve acontecer de maneira completa neste ano, embora ainda possa haver algumas restrições, a depender da evolução da pandemia.

Em declarações à agência Lusa, o vereador foi categórico sobre a disposição municipal para a festa, que só seria anulada em caso de uma piora expressiva da situação da Covid-19.

“Percebemos que todos vamos ter que correr riscos, […] é um risco que todos partilhamos, com a consciência de que queremos mesmo fazer as festas, portanto fazê-lo com toda a segurança”, afirmou Moura, salientando que as autoridades estão preparando planos de contingência específicos para a folia.

Com mais de 90% da população completamente vacinada, Portugal tem atualmente poucas restrições em vigor contra a Covid-19.

Além dos arraías, regressa também o concurso de marchas, competição temática entre as várias freguesias lisboetas.

Os casamentos de Santo Antônio -matrimônio coletivo patrocinado pelo município- também estarão de volta.