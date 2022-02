Deputado mais polêmico de Goiás, Amauri Ribeiro já saiu na porrada com fazendeiro, vereador e ex-candidato a prefeito

Eleito em 2018 para a Assembleia Legislativa de Goiás (Alego), Amauri Ribeiro, à época no PRP (atualmente Patriota), possui uma carreira conflituosa.

Não à toa ele é conhecido como deputado mais polêmico de Goiás. O título é fruto de alguns episódios protagonizados pelo parlamentar, como brigas com fazendeiro, vereador e mais recente com um ex-candidato a prefeito de Piracanjuba.

Diante das confusões que já protagonizou, não é difícil deduzir que uma das principais características de Amauri é o pavio curto. Sem fugir de briga e polêmicas, o lema dele é “tá dado o recado”.

Histórico

Logo no primeiro dia como deputado, Amauri já causou polêmica. O parlamentar tomou posse em 2019 com a esposa sentada no colo.

Ao ser questionado sobre o episódio, ele rebateu. “Era minha esposa, não era nenhuma prostituta. Uma mulher com quem vivo há quase 25 anos e com quem tive três filhas”.

Entretanto, a trajetória do político traz outros episódios que mostram a personalidade que ele carrega. Quando ocupava a prefeitura de Piracanjuba, em 2015, ao ver fotos íntimas da filha no celular, bateu nela e afirmou não se arrepender.

“Minha filha tomou um corretivo e eu não me arrependo de ter dado esse corretivo. Qualquer pai que tenha amor pela moral e zelo pela sua família teria se desesperado ao ver o que eu vi”, disse.

Alguns dias depois, se envolveu em uma outra confusão ao agredir um vereador deficiente físico. A imprensa de Piracanjuba narrou que, após ouvir coisas que não lhe agradaram, Amauri partiu para cima do homem.

Anos antes, em 2010, agrediu um fazendeiro que supostamente não estava pagando os funcionários que trabalhavam em uma obra.

Na Alego, o parlamentar esteve no centro das atenções no final de 2021. O motivo foram os recorrentes desentendimentos com o deputado Major Araújo (PSL).

Em um destes episódios, Amauri chegou a ir ao encontro de Major Araújo enquanto este estava com a palavra, mas foi contido pelos pares.

Por fim, a última troca de porradas ocorreu nesta semana. Ao encontrar um desafeto nas ruas de Piracanjuba, ele o confrontou e os dois trocaram agressões físicas e verbais.