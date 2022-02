Estudante de medicina é detonada após expor e ironizar paciente: “morreu e eu não dormi”

Uma estudante de medicina foi cancelada não só na internet, mas no estágio e na faculdade que estuda após fazer uma grave ironização no Instagram: “morreu e eu não dormi”.

A jovem relatou na opção ‘melhores amigos’ da plataforma – onde é selecionado a quantidade de pessoas que deseja para assistir os stories’ – que havia chegado um novo paciente no hospital.

Acontece que, para a chateação dela, a pessoa enferma estava sofrendo de um edema pulmonar, atrapalhando ‘o horário de sono’ da garota.

Logo após os stories insatisfeitos que continha o nome e os dados da vítima, a estagiária publicou uma foto sorrindo dizendo “atualizações: a mulher morreu e eu não dormi”.

Entre os ‘melhores amigos’ dela, algum usuário se revoltou com a atitude egoísta e decidiu compartilhar o registro e expor o gesto, por não compactuar com a ética da medicina.

O Centro de Estudos Superiores de Maceió (Cesmac) confirmou o afastamento da estudante na instituição e a Secretaria Municipal de Saúde de Marechal Deodoro (SMS) lamentou o ocorrido, afirmando ter desligado ela do estágio.

“A Secretaria lamenta o ocorrido e reafirma seu compromisso focado na humanização e respeito ao cidadão em todas as nossas unidades de saúde”, pontuou o órgão.

Na internet, as imagens do rosto dela foram expostos e internautas se indignaram com a ‘falta de humanidade’ da garota.

“A ética médica/profissional é cada dia mais rara”, disse uma usuária do Twitter.

Veja: