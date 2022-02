Preso empresário suspeito de mandar torturar e matar homem que teria roubado temperos

Há um ano, um crime torpe e com requintes de crueldade chocou o estado de Goiás. Marcos Vieira, de 43 anos, foi arrancado de frente da casa da mãe, de 73 anos, arrastado pelas ruas de Trindade, momento em que apanhou muito.

Cerca de cinco homens o levaram então para uma fábrica de temperos, onde supostamente a vítima havia roubado 50 potes de condimentos.

No local, o homem foi torturado, teve ambas as mãos extirpadas com golpes de machados. Ele ainda levou um tiro no peito e teve o corpo ocultado em um matagal.

Segundo informações da Polícia Civil (PC), é apontado que esse crime bárbaro foi cometido por cinco funcionários da fábrica a mando do proprietário. Identificado com as iniciais, J.C.S.A.G, ele foi preso preventivamente nessa quarta-feira (09).

À época, o proprietário da fábrica havia recebido uma denúncia de um comerciante do município de que Marcelo estava vendendo os temperos furtados na empresa. Cada item, custava R$ 1,50.