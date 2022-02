Truculência de segurança de Rogério Cruz gera indignação em servidores da Saúde

Um vídeo que está chamando atenção nas redes sociais flagrou um gesto de violência de um segurança do prefeito de Goiânia, Rogério Cruz (Republicanos) durante uma manifestação ocorrida na inauguração da Unidade de Saúde da Família (USF) no Conjunto Reviera, na manhã desta quinta-feira (10).

No evento, servidores da Saúde do município protestavam exigindo uma data-base para reajuste salarial e por melhores condições de trabalho, com faixas e placas.

Contudo, as imagens mostram o momento em que um segurança de Rogério Cruz discute com duas manifestantes, que seguravam um cartaz. É possível ouvir uma delas pedindo “tira a mão de mim”, enquanto o funcionário fala “calma, calma”.

Neste momento, subitamente, o homem faz um movimento brusco e arranca o objetivo violentamente das mãos das protestantes.

O gesto gerou revolta nos demais participantes, que entoaram gritos de “respeito” e “absurdo” enquanto ele se afastava com o cartaz em mãos.

Em nota divulgada nas redes sociais, a vice-presidente do Sindicato dos Trabalhadores(as) do Sistema Único de Saúde (Sindsaúde), Luzinéia Vieira Dos Santos, lamentou o ocorrido.

“Não vamos nos calar diante da truculência da segurança do prefeito”, pronunciou.

Veja imagens a seguir: