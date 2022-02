Novo hospital de Goiás abre seleção para preencher mais de 100 vagas de emprego

Inaugurado recentemente em Uruaçu, o Hospital do Centro-Norte Goiano (HCN) está com dois editais abertos para preencher mais de 100 vagas de emprego.

Em um deles, as vagas oferecidas são para os cargos de técnicos de enfermagem 2, técnico em edificações, psicólogos, fisioterapeutas, enfermeiros 1, enfermeiros júnior, assistentes sociais e auxiliar administrativo.

No outro, as oportunidades são para as áreas de analista de controladoria 3, auxiliar de patrimônio, auxiliar de tesouraria 3, coordenador de gestão de pessoas, coordenador de saúde ocupacional, enfermeiro auditor 2, enfermeiro do trabalho, enfermeiro da qualidade, faturista, gerente administrativo, gerente de qualidade, médico do trabalho e técnico de enfermagem do trabalho.

No primeiro processo seletivo as inscrições vão até o dia 24 de fevereiro. Enquanto que no segundo, os interessados devem se inscrever até o dia 15 de fevereiro.

Ambos os editais estão disponíveis no site do Instituto de Medicina, Estudos e Desenvolvimento (Imed). Além dele é possível encontrar os requisitos necessários para concorrer aos cargos.

Os interessados devem enviar os currículos para o e-mail [email protected], com o nome da vaga de interesse no assunto.