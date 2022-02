Em Goiânia, motorista de app aciona polícia para evitar morte de passageiro

Um motorista de aplicativo teve uma infeliz surpresa na noite de sábado (12), ao aceitar uma corrida no bairro Rio Formoso, em Goiânia.

Isso porque, ao chegar no endereço requisitado, o profissional se deparou com um homem completamente ensanguentado, com marcas aparentes de disparos de arma de fogo.

Desesperado e com dor, a vítima pediu para que o condutor o levasse a um pronto-socorro.

Ciente da gravidade da situação, o homem acionou as autoridades. Momentos depois, o Corpo de Bombeiros chegou até o local para prestar os primeiros socorros.

Após o atendimento inicial da corporação, ele foi encaminhado para o Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (HUGOL), para receber uma atenção médica mais especializada.

A Polícia Militar (PM) também esteve presente na cena e conversou com a vítima, a fim de conseguir mais detalhes acerca da situação que causou os ferimentos.

Aos policiais, ele explicou que teria ido ajudar na separação da briga de um casal, que acontecia logo na porta de uma residência do setor.

A iniciativa teria, inclusive, sido um sucesso, já que a discussão aparentou cessar. Segundo o relato, entretanto, o marido envolvido na confusão teria voltado momentos depois com uma arma de fogo e efetuado diversos disparos contra o interventor.

Como o homem fugiu e nenhuma testemunha conseguiu apontar o paradeiro dele, os PM’s não tiveram muito o que apurar.

O caso, entretanto, continuará a ser investigado pelas autoridades de Goiânia.