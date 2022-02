A quantidade de pessoas atendidas pelo Auxílio Brasil cresceu neste mês de fevereiro. No total, o Governo Federal começará a pagar o benefício para mais de 550 mil pessoas.

Com esta adição, o número de pessoas atendidas passou de 18 milhões. Anteriormente, o total eram de 17,5 milhões.

O valor do pagamento também aumentou. Agora serão cerca de R$ 7,3 bilhões, contra R$ 7,1 bilhões pagos até janeiro. Os pagamentos de fevereiro começam a serem feitos nesta segunda-feira (14).

Antes de mais nada, é necessário preencher alguns pré-requisitos para receber o benefício, dentre elas: pessoas em situação de pobreza extrema, cuja renda per capita não ultrapasse R$ 210 e famílias em regra de emancipação.

Governo Federal começa pagar benefício para mais de 550 mil pessoas; consulte pelo CPF se você receberá

Em primeiro lugar, para conferir se você é uma das mais de 550 mil pessoas contempladas, é necessário realizar o download do aplicativo “Auxílio Brasil”. O download é gratuito para os celulares com os sistemas operacionais Android e iOS.

Entretanto, também existe uma maneira off-line de realizar a consulta. Basta ligar para o telefone 121, que corresponde a Central de Relacionamento do Ministério da Cidadania.

Nestes dois casos, é necessário informar o Cadastro de Pessoa Física (CPF) para realizar a consulta e confirmar se está apto ou não para receber o benefício.

Logo depois da consulta, em caso de resposta positiva, as famílias receberão duas cartas enviadas pela Caixa Econômica Federal (CEF).

A primeira trará orientações gerais sobre o benefício, enquanto que a segunda terá o cartão para que o beneficiário realize as movimentações bancárias.

Então com o cartão em mãos, o titular poderá realizar saques parciais ou integrais do benefício e acessar diversos serviços por meio do aplicativo Caixa Tem.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de todas as novidades!