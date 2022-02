O relógio marcava 12h55 nesta segunda-feira (14) quando o Corpo de Bombeiros de Uruaçu, município localizado na região Norte do estado, foi acionado para uma ocorrência.

Isso porque pouco tempo antes, um homicídio, ainda misterioso, tinha acabado de ocorrer na calçada da mesa de um bar do Setor Vera Cruz.

De acordo com a Polícia Militar, que também esteve no local, uma testemunha informou que estava no estabelecimento com algumas pessoas quando dois desconhecidos chegaram em uma motocicleta Bros de cor branca.

O que estava na garupa teria descido e efetuado diversos disparos. Sendo que um deles foi certeiro e acertou Anilson Vieira Guimarães, de 40 anos, e teve a morte constatada pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU).

Durante os tiros, um idoso, de 72 anos, também acabou sendo atingido no antebraço, após a bala ricochetear no chão, mas foi socorrido.