Passagem em Anápolis pode subir em 23,5% para evitar greve na Urban

O procurador-geral do município, Carlos Alberto Fonseca, apresentou nesta quarta-feira (16) em audiência de conciliação trabalhista com a Urban e o Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários de Anápolis (SITTRA) o percentual de reajuste na passagem de ônibus.

Segundo o representante da Prefeitura de Anápolis, está autorizada uma correção de 23,5%. Mas as negociações, no entanto, continuam. Com este aumento, a tarifa passaria de R$ 4 para R$ 4,95 para quem possui o cartão do transporte coletivo e R$ 5 para os usuários que pagam no dinheiro.

A Urban pediu uma nova audiência para o dia 21 de fevereiro. Os funcionários reivindicam reajuste salarial e querem entrar em greve. A empresa de ônibus por sua vez afirma só ser possível atender o pleito após a atualização no valor da passagem e por isso precisa de mais tempo para analisar o percentual apresentado pela Procuradoria Geral do Município.

Na audiência, o presidente do SITTRA Adair Rodrigues disse que o retardamento das negociações prejudica os funcionários. O desembargador Geraldo Rodrigues do Nascimento ressaltou a importância de se buscar um acordo que não dependa dos termos do contrato entre a Urban e a Prefeitura.

Mesma preocupação esboçou o procurador Marcelo Ribeiro Silva, do Ministério Público do Trabalho (MPT). Presidente da Agência Reguladora do Município (ARM), Robson Torres disse que a autarquia vem acompanhando os diálogos e buscando solucionar todas essas questões pertinentes ao contrato de concessão.